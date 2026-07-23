Волошко оказал поддержку семьям участников СВО в Приморье

Председатель Приморского заксобрания Антон Волошко оказал помощь семьям участников СВО. Он содействовал в назначении пенсий, помог супруге бойца найти мужа и поддержал ветерана СВО в лечении и жилищном вопросе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии