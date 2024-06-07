Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хуситы заявили о нападении на два судна в Красном море

Хуситы заявили о нападении на два судна в Красном море

Шиитское движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена и пользующееся поддержкой Ирана, заявило о двух операциях в Красном море против двух судов.

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