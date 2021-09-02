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В Счётной палате оценили организацию «ковидных» выплат медикам

В Счётной палате оценили организацию «ковидных» выплат медикам

Организация стимулирующих выплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами, признана удовлетворительной, заявила заместитель председателя Счётной палаты Галина Изотова в интервью РИА «Новости» в ходе Восточного экономического форума.

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