«Цветущая страна превратилась в ад»: Москва требует — Украине пора дать статус государства-террориста

G

Gleb

По сути, одно и тоже. Разве, не народ Украины раздавался, когда акула в Египте разорвала 24 летнего парня? Разве, не не народ этого образования радовался и делал селфи после первого теракта на Крымском мосту? Когда на том же мосту, в результате теракта погибла семья? Можно бесконечно приводить примеры. Это поганый этнос, искусственно созданный. Так что не нужно топить за этих скотов.