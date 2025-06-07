БлокнотРУ «Режим Зеленского обладает всеми признаками террористической организации», — заявили в Совете Федерации.
«Цветущая страна превратилась в ад»: Москва требует — Украине пора дать статус государства-террориста
Комментарии
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G
Gleb
По сути, одно и тоже. Разве, не народ Украины раздавался, когда акула в Египте разорвала 24 летнего парня? Разве, не не народ этого образования радовался и делал селфи после первого теракта на Крымском мосту? Когда на том же мосту, в результате теракта погибла семья? Можно бесконечно приводить примеры. Это поганый этнос, искусственно созданный. Так что не нужно топить за этих скотов.
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7 час.
Владимир Соловьев
Украина не государство, а террористическое территориальное образование
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1 час.
Семен Демин
Россия ведёт переговоры с террористами.
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12 мин.
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