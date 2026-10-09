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Аргументы и Факты

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Особые отряды ВСУ сгорели в котле Волчанска: главная новость СВО 9 октября

Особые отряды ВСУ сгорели в котле Волчанска: главная новость СВО 9 октября

В Харьковской области российские военные нанесли сокрушительный удар по силам противника, уничтожив крупный пункт временной дислокации иностранных боевиков.

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