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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышла фантастическая песочница с открытым миром, в которой можно управ...

В Steam вышла фантастическая песочница с открытым миром, в которой можно управ...

В Steam вышла фантастическая песочница с открытым миром, в которой можно управлять роботом и создать инопланетную фермуКомпания FRAME BREAK и студия Amplifier выпустили в раннем доступе новую песочницу с открытым миром и элементами симулятора фермы под названием Lightyear Frontier.

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