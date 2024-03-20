В Steam вышла фантастическая песочница с открытым миром, в которой можно управ...

В Steam вышла фантастическая песочница с открытым миром, в которой можно управлять роботом и создать инопланетную фермуКомпания FRAME BREAK и студия Amplifier выпустили в раннем доступе новую песочницу с открытым миром и элементами симулятора фермы под названием Lightyear Frontier.
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