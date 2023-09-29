Под Челябинском построят склад продуктовых магазинов «Чижик». Скрин

В Сосновском районе Челябинской области построят склад продуктовых магазинов «Чижик». Строительный проект одобрен экспертной организацией ООО «Центр экспертиз» 29 сентября, сообщается на сайте госреестра.
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