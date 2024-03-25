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Третья стадия запущена. Для России заранее приготовили эпилог?

Третья стадия запущена. Для России заранее приготовили эпилог?

Зюганов рассказал Мишустину о трех этапах операции Запада по ликвидации России. Журналист-международник Сергей Латышев рассказал в подробностях, как пытались уничтожить нашу страну, и где споткнулся Запад.

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