Третья стадия запущена. Для России заранее приготовили эпилог?

Зюганов рассказал Мишустину о трех этапах операции Запада по ликвидации России. Журналист-международник Сергей Латышев рассказал в подробностях, как пытались уничтожить нашу страну, и где споткнулся Запад.
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