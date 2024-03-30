Глава Генштаба США Браун назвал одной из главных проблем ВСУ дефицит систем ПВО

Председатель Комитета начальников штабов Соединенных Штатов Чарльз Браун на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей назвал одной из главных проблем Вооруженных сил Украины дефицит систем противовоздушной обороны.
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