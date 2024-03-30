Глава Генштаба США Браун назвал одной из главных проблем ВСУ дефицит систем ПВО

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
У америкосов похоже всё военное руководство состоит вот из таких черножопых горилл
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