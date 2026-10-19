По национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» с начала года девять сельхозпредприятий получили субсидии на возмещение части затрат, связанных с прохождением студентами аграрных учебных заведений производственной практики.
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