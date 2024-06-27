Нескольких пострадавших после схода поезда в Коми перевезут в Сыктывкар

На фоне введения режима чрезвычайной ситуации в Республике Коми после схода поезда с рельсов губернатор региона Владимир Уйба объявил о планах по транспортировке нескольких пострадавших в больницы Сыктывкара и Воркуты.
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