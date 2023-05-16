В полуфиналах плей-офф НХЛ сыграют 4 российских хоккеиста, по одному в каждой из команд

В составах всех четырех клубов, пробившихся в 1/2 финала Кубка Стэнли, есть игроки из России. Это вратари Сергей Бобровский из «Флориды» и Петр Кочетков из «Каролины», а также два нападающих – Евгений Дадонов («Даллас») и Иван Барбашев («Вегас»).