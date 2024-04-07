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Японское предприятие TSMC на 60 % будет снабжаться местными поставщиками к 2030 г...

Японское предприятие TSMC на 60 % будет снабжаться местными поставщиками к 2030 г...

Японское предприятие TSMC на 60 % будет снабжаться местными поставщиками к 2030 годуПостроенное TSMC и её партнёрам в лице Sony и Denso первое совместное предприятие на территории Японии недавно посетил премьер-министр страны Фумио Кисида (Fumio Kishida), как сообщает Bloomberg.

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