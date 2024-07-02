На Кубани собран рекордный урожай зерновых – почти на 1 млн га

На Кубани успешно проведена уборка зерновых культур. По данным администрации Краснодарского края, аграрии собрали один миллион гектаров зерновых, что составляет почти 60 процентов от общей площади озимых культур в регионе.
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