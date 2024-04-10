"В плен не брать!": НАТО отправит на Украину элитный спецназ. Медведев анонсировал открытие охоты на "военспецов"

Александр Макеев

За каждого убитого США-шника и прочего натовца надо выплачивать совершившим это героическое действие российским бойцам по 5 миллионов рублей, а за пленённого, доброшенного под видео запись и тут же уничтоженного (не под видеозапись) такого врага по 7 миллионов рублей! Итого, за уничтожение 20 тысяч либералов-нацистов Запада достаточно будет выплатить всего-то 100 миллиардов рублей (менее 1 миллиарда долларов США), плюс немного премиальных за немногочисленных пленённых, допрошенных и уничтоженных после допроса! Остальные вражины США-НАТО могут начать убивать тех своих высокопоставленных генералов, министров и президентов, которые продолжат приказывать своим воякам отправляться на неотвратимый убой в нацистскую Украину!