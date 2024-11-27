Токаев: прорабатываются долгосрочные поставки газа из России

Россия и Казахстан прорабатывают вопрос о долгосрочных поставках российского газа в республику. Также транзит газа из РФ будет проходить через казахстанскую территорию в Узбекистан, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии