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ЧЕ-2022. Юноши (U20). Словения сыграет с Хорватией, Испания встретится с Чехией и другие матчи

В воскресенье, 17 июля, в черногорской Подгорице состоятся матчи группового этапа чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

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