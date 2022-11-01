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Эксперимент Элен Лангер, доказавший, что старость существует лишь в нашем воображении

Эксперимент Элен Лангер, доказавший, что старость существует лишь в нашем воображении

Все мы знаем, что человеку столько лет, на сколько он сам себя ощущает. Но вряд ли кто-то всерьез воспринимает эту фразу, ведь нас приучили, что человек непременно должен стареть, со всеми вытекающими отсюда не слишком приятными обстоятельствами.

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