Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Всех посетителей🤮отправить в СВО разминировать минное поле💯это НЕлюди💩ОМОН провел рейд ...
  • Александр Рязанцев
    Долбить усраИну под корень,в пыль!Хорошее попадание...
  • Людмила ивановна
    Не зря она училась в США. Теперь гадит России любыми способами. А Путин слеп и глух.Набиуллина отмени...

Молдавия не собирается выплачивать долг, а газ получать хочет: Премьер Речан отрицает наличие многомиллионной задолженности

Молдавия не собирается выплачивать долг, а газ получать хочет: Премьер Речан отрицает наличие многомиллионной задолженности

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выступил с обвинением "Газпрома" в навязывании стране якобы несуществующего долга по оплате поставок газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
kornilenko28 корниленко
Перекрыть им газ и все дела-какие проблемы
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх