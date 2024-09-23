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Военное обозрение

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ПЗРК «Верба»: потенциал и опыт применения

ПЗРК «Верба»: потенциал и опыт применения

Одним из основных ПЗРК российской армии является изделие «Верба». Оно поступило на вооружение 10 лет назад, и за это время в полной мере продемонстрировало свои возможности.

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