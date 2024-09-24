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В Ялте закрыли опасный для жизни аттракцион

В Ялте закрыли опасный для жизни аттракцион

После проверки прокуратуры и Гостехнадзора в Ялте закрыли опасный для жизни аттракцион. Об этом сообщил начальник инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК- главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.

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