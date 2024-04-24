Сдавайтесь: боевиков ВСУ обстреляли листовками под Авдеевкой

Под Авдеевкой наши артиллеристы проводят так называемое «залистование» позиций ВСУ. Для этого в специальный снаряд вместо взрывчатого вещества и поражающих элементов помещают агитационные материалы — по 300 листовок в каждом.
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