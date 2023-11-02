Скотный двор МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил спортсменам о недопустимости дискриминации соперников на фоне палестино‑израильского конфликта, за нарушение последуют санкции.
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