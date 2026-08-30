В Токио показали робота, который сможет работать в зоне стихийных бедствий

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Робота, способного работать в зоне стихийных бедствий и выполнять задачи, опасные для человека, представили на прошедшей в Токио выставке Physical AI, в которой приняли участие около 100 компаний и исследовательских организаций, передает корреспондент ТАСС.