В Токио показали робота, который сможет работать в зоне стихийных бедствий

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Робота, способного работать в зоне стихийных бедствий и выполнять задачи, опасные для человека, представили на прошедшей в Токио выставке Physical AI, в которой приняли участие около 100 компаний и исследовательских организаций, передает корреспондент ТАСС.
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