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Жительница Барнаула заставила банк вернуть деньги, ушедшие мошенникам без ее ведома

Жительница Барнаула заставила банк вернуть деньги, ушедшие мошенникам без ее ведома

В Барнауле клиентка одного из крупных государственных банков отсудила у него 200 тыс. рублей с процентами и компенсацию морального вреда после загадочной пропажи сбережений.

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