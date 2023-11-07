Немецкая компания Odonata показала концепт водородно-электрического самолета

Концепт водородно-электрического самолета / © Odonata Водородно-электрический самолет, которому еще не присвоили название, сможет перевозить восемь пассажиров плюс пилота и багаж или до 800 килограммов груза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии