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ladyTravel Club

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Минэкономразвития: туристы из Китая и арабских стран меняют запросы

Китайским гостям нужны активные впечатления и цифровой контент, а арабским - городской комфорт и знакомство с природой России.

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