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Американец приехал в Россию и не смог оторвать взгляд от футболок: "Иногда смысла не было"

Американец приехал в Россию и не смог оторвать взгляд от футболок: "Иногда смысла не было"

Американский турист побывал в России и не мог оторвать глаз от футболок наших людей. Более всего его поразили надписи на одежде.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Об одежде американцев он деликатно промолчал)). У меня подруга, которая прекрасно одевалась в России, вышла замуж за американца в Сан-Антонио. Приехала через пару лет, как серая мышка. Одежда вообще ни о чем. И выглядела уже сильно поношенной. То ли там все так ходят, то ли там стиль такой, не выпячиваться. То ли там просто не хватает денег на одежду.
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