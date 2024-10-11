Американец приехал в Россию и не смог оторвать взгляд от футболок: "Иногда смысла не было"

ТГ

Татьяна Гусева

Об одежде американцев он деликатно промолчал)). У меня подруга, которая прекрасно одевалась в России, вышла замуж за американца в Сан-Антонио. Приехала через пару лет, как серая мышка. Одежда вообще ни о чем. И выглядела уже сильно поношенной. То ли там все так ходят, то ли там стиль такой, не выпячиваться. То ли там просто не хватает денег на одежду.