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Аргументы недели

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Школьник из Екатеринбурга лишился ноги в День знаний, катаясь на грузовом поезде

Школьник из Екатеринбурга лишился ноги в День знаний, катаясь на грузовом поезде

День знаний обернулся трагедией для 12-летнего школьника из Екатеринбурга. После классного часа мальчик отправился с друзьями на железную дорогу, где решил покататься на грузовом составе.

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