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22-летний Дэвид Кастаньеда весил 210 кг, похудел в два раза и стал красавцем

22-летний Дэвид Кастаньеда весил 210 кг, похудел в два раза и стал красавцем

В возрасте 19 лет парень из Техаса Дэвид Джон Кастаньеда весил 210 килограммов. Но молодой человек смог взять себя в руки и похудеть почти в два раза.

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