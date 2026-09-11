22-летний Дэвид Кастаньеда весил 210 кг, похудел в два раза и стал красавцем

В возрасте 19 лет парень из Техаса Дэвид Джон Кастаньеда весил 210 килограммов. Но молодой человек смог взять себя в руки и похудеть почти в два раза.
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