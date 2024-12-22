Россия, которую глобалисты как лягушку варили на медленном огне, успела выскочить из котла, начав СВО

Идёт начало нового и очень страшного этапа • В России есть очень влиятельная группа лоббистов, поддерживающая интересы Турции, со своими спикерами и экспертами, выступающими на российских федеральных каналах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии