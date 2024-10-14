Песков заявил, что идею налога на бездетность необходимо изучить

По его мнению, инициатива вряд ли повлияет на рождаемостьВ вопросе введения налога на бездетность требуется анализ в том числе советского опыта, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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