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Песков заявил, что идею налога на бездетность необходимо изучить

Песков заявил, что идею налога на бездетность необходимо изучить

По его мнению, инициатива вряд ли повлияет на рождаемостьВ вопросе введения налога на бездетность требуется анализ в том числе советского опыта, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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