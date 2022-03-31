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В военных городках Тихоокеанского флота будет высажено более 600 саженцев деревьев и проведены другие работы по благоустройству

В военных городках Тихоокеанского флота будет высажено более 600 саженцев деревьев и проведены другие работы по благоустройству

На территории военных городков, определённых для проведения озеленения, высадят более шестисот саженцев деревьев, среди которых березы, клёны, ель, сирень и можжевельник.

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