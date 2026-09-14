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Терапевт Хухрев подчеркнул, что резкие скачки давления могут привести к разрывам сосудов

Терапевт Хухрев подчеркнул, что резкие скачки давления могут привести к разрывам сосудов

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik объяснил, как распознать признаки высокого давления и чего не стоит делать в таком состоянии.

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