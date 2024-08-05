Обрушилась парадная, рухнул дымоход: дом в Петербурге разваливается по частям

Движение в районе здания перекрыто. Продолжается разрушаться дом на Петроградке. Как сообщает 78.ru со ссылкой на местных жителей, у здания уже частично обрушилась кирпичная кладка, деформировалась крыша, сместились перекрытия.
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