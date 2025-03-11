Bloomberg: Путин и Уиткофф встретятся в Москве до 16 марта

Представители властей РФ и США эту информацию пока не подтвердили Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на этой неделе (11-16 марта).
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