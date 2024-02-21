Как «жертвы советской агрессии» прирастали землей: Какие территории СССР подарил Украине, Польше, Болгарии, Румынии, Чехии и другим

В последние десятилетия в Европе стало модно выставлять себя «жертвами советской агрессии». Все хотят потоптаться на шкуре убитого льва, требуя контрибуций, компенсаций, территорий… За почетное звание самого пострадавшего буквально бьются поляки с чехами, румыны с болгарами, а украинцы с ….