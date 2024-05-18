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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс считает, что его рейтинг в новой NBA 2K должен составлять 81

«Мне кажется, я заслуживаю достойный рейтинг – 80, 81. Да», – сказал сын Леброна Джеймса с улыбкой. В дебютном сезоне NCAA 19-летний Бронни набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.

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