В Севастополе, водитель Сузуки умышленно создавал помехи в движении. Сотрудники полиции выявили это видео в соцсетях, теперь вменяют водителю,«Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и «Повреждение дорог, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».