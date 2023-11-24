В Севастополе, водитель Сузуки умышленно создавал помехи в движении. Сотрудники полиции выявили это видео в соцсетях, теперь вменяют водителю,«Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» и «Повреждение дорог, умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».
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