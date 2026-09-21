«Ценный иностранный специалист» по утилизации супруги: в Подмосковье мигрант забил жену до смерти и выкинул её труп на помойку

Пушкинский городской суд в очередной раз продемонстрировал всему миру, что такое истинный гуманизм.
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Поэтому надо запретить браки иностранцев в России, пусть женятся у себя на родине, да и сама невеста сразу бы отказалась от поездки в аул и никаких жен у них тут не будет. Поработал и уехал
Наверное она была психиатром, который им справки выдал, юрист помог оформить документы, может даже бесплатно, а женщина не собиралась быть женой, требовала развода, а они решили по другому, ведь развод это потеря гражданства, высылка, а на родине его убили бы, заставили работать неизвестно где, неизвестно кем
Скорее всего он был не один! Это была месть всех идиотов и дебилов, которые заполонили Россию и везде сами давно вымогают деньги, не хотят работать и нищие, которые не имели права жениться на родине, были отвергнуты родней и решили в России установить свои порядки и начали убивать местных, тех которые им помогли, ведь они свидетели
Но почему они приехали в Россию и такое устроили? Или жена местная была? Нужно быть осторожной, если связываетесь с преступниками, ведь женятся на проститутках, чтобы гражданство получить, а в итоге ожидания и бескрайние вымогательства денег вместо любви и семьи. Дурачок идиот не понимает
Ну, когда же вернут смертную казнь, а сейчас судью и этого ублюдка в кандалах ,пешком на рудники
Не слишком мягкий приговор за убийство? Сколько лямов в суд передали?
Ао времена СССР это класифицировалось бы как убийство с особой жестокостью... Не так ли? И скорее всего бы подсудимый получил бы не 15 лет, а вышку
Браво! Самому гуманному суду в мире!