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Донован Митчелл: «Диллон Брукс уже давно совершает грязные поступки. НБА должна отреагировать»

Защитник «Кливленда» Донован Митчелл прокомментировал драку с игроком «Мемфиса» Диллоном Бруксом. Митчелл обвинил оппонента в грязной игре на постоянной основе и выразил мнение, что тот должен быть наказан НБА.

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