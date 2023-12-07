ТОП-5 лучших поездок на январь с бюджетом 100 тысяч на двоих

Новый Год уже совсем близко, и многие россияне хотят провести неделю каникул в январе в новом месте. Однако, найти доступные предложения для поездок становится все сложнее, так как спрос на туристические услуги растет.
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