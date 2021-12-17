Страны ЕС продлили санкции против России, но хотят сохранить хорошие отношения

Руководство всех стран Евросоюза поддержало продление на полгода пакета антироссийских санкций. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет сохранить хорошие отношения с Россией, но ждет от нее определенны х шагов.