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Клубы РПЛ потратили 98,3 млн евро при доходах в 124 млн в летнее окно. Положительный баланс – впервые с сезона-2018/19 (Transfermarkt)

Клубы РПЛ потратили 98,3 млн евро при доходах в 124 млн в летнее окно. Положительный баланс – впервые с сезона-2018/19 (Transfermarkt)

В пятницу, 15 сентября, в 00:00 по московскому времени в Мир РПЛ официально закрылось летнее трансферное окно.

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