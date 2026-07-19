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Чанов о Максименко и пенальти: «Он не совсем читает стиль бьющих, это не натренируешь. Александр должен разобраться в себе, но это не проблема»

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера « Спартака » Александра Максименко в серии пенальти с « Зенитом » в OLIMPBET Суперкубке России (1:1, 2:4 пен.

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