Шеф-скаут «Зенита» высказался о поиске российских центральных защитников. – Есть ли разница между поиском вратарей и поиском полевых футболистов? – Это принципиально другая позиция.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии