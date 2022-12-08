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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

КАК ЗАНИМАЮТСЯ СЕКСОМ ЗНАКИ ЗОДИАКА

Секс по гороскопу — не такая уж нелепая штука, как думают большинство скептиков. Каждый знак Зодиака имеет не только набор поведенческих и психологических приемов, но и собственные сексуальные предпочтения, зная которые легко соблазнить кого угодно.

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