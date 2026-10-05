Реставрация авиатехникума в Перми обойдется в 887 млн рублей

Управление капитального строительства Пермского края объявило торги по выбору подрядчика для реставрации главного корпуса авиационного техникума имени А.
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