Страна и люди
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Страна и люди

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Необходимо не допустить возврата в Россию свидомых представителей украинской богемки

Необходимо не допустить возврата в Россию свидомых представителей украинской богемки

Да потому что украинская богемка вся поголовно ненавидит Россию и россиян, и не скрывает этого. Богемка, конечно, не совсем подходящее слово, но надо было как-то коротко обозначить украинскую псевдоинтеллигентную нацистскую кодлу, это сборище бесталанных самовлюблённых чертей, считающих себя высококультурными представителями сверхлюдей.

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Комментарии
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tsan tsan
Без имён этот набор букв просто пустобрехство.
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14 час.
Анатолий Сазонов
Украинская&quot;богемка&quot;ринулась на родину и стала помогать ВСУ.Браво!!! А где наша российская богемка которая бы бескорыстно и патриотично смогла бы помогать Армии России?!
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10 час.
Надежда Кувыкина
Надо то надо, а кто будет или не будет это делать)))
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9 час.
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