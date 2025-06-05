Работа сводного пиротехнического отряда МЧС России на территории Липецкой области успешно завершена

С 27 апреля на территории Липецкого округа работал сводный пиротехнический отряд МЧС России, оснащённый автомобильной и специальной техникой, а также оборудованием и имуществом для проведения соответствующих работ.
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